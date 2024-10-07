На Дону осудили жительницу Украины за попытку совершить террористический акт

Суд установил, что в 2022 году женщина общалась с представителем спецслужбы другого государства. Она выразила готовность участвовать в совершении террористического акта. Женщина, следуя указаниям, взяла из тайника самодельное взрывное устройство, которое она установила рядом с административным зданием в Мариуполе, где располагался избирательный участок. Женщина планировала привести его в действие.