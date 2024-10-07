На Дону осудили жительницу Украины за попытку совершить террористический акт

В Ростовской области осудили жительницу Украины за попытку совершить террористический акт. Об этом сообщили в прокуратуре региона 7 октября.
Суд установил, что в 2022 году женщина общалась с представителем спецслужбы другого государства. Она выразила готовность участвовать в совершении террористического акта. Женщина, следуя указаниям, взяла из тайника самодельное взрывное устройство, которое она установила рядом с административным зданием в Мариуполе, где располагался избирательный участок. Женщина планировала привести его в действие.
Правоохранители задержали ее. В отношении нее возбудили дело по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств».
— Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновную к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, — говорится в сообщении ведомства.