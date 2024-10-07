Идут на поправку: что стало причиной массового отравления школьников в Якутии

Администрации школы, допустившей отравление детей, грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия. При этом он отметил, что в ходе расследования дело могут переквалифицировать и тогда виновников привлекут к более серьезному наказанию.