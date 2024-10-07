Идут на поправку: что стало причиной массового отравления школьников в Якутии

В пятницу, 4 октября, 30 учеников якутской спортивной школы обратились в больницу с признаками отравления. Большинство детей госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело, следователи выясняют причину массового отравления. Что известно об этом случае и кто понесет ответственность, выяснила «Вечерняя Москва».
Инцидент произошел в пятницу, 4 октября, в Мегино-Кангаласском улусе в Якутии. В местную горбольницу обратились 30 детей в возрасте от 8 восьми до 12 лет с признаками пищевого отравления. Все они оказались учениками Харанского спортивного лицея. 25 детей госпитализировали, остальных отправили на домашнее лечение.
— В район для оказания практической помощи выехала совместная комиссия Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, — сообщали в пресс-службе местного минздрава.
Детей осмотрели врачи-инфекционисты, состояние потерпевших оценивается как удовлетворительное. Кроме того, медработники осмотрели остальных учеников Харанского спортивного лицея.
После массового отравления детей местная прокуратура организовала проверку в Харанской спортивной школе. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, изъяли документацию и продукты питания. Кроме того, было возбуждено уголовное дело.
— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного первой частью статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», — сообщили в пресс-службе местного управления СК.
Расследование поставил на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил местным следственным органам отчитаться о результатах проведенной в школе проверки.
Администрации школы, допустившей отравление детей, грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия. При этом он отметил, что в ходе расследования дело могут переквалифицировать и тогда виновников привлекут к более серьезному наказанию.
— Впоследствии могут найти дополнительные составы преступления. Если преступление было совершено организованной группой, дело может перейти на вторую часть 238-й статьи. Тогда будет лишение свободы до шести лет, — пояснил правозащитник.
Он напомнил, что к проверке подключился и Роспотребнадзор. В случае если в школе выявят нарушения, приведшие к отравлению детей, ее могут закрыть на срок до 90 суток.
В последнее время в России произошло несколько случаев отравлений, в том числе массовых и летальных.
Например, 21 сентября в Красноярском крае отравилась семья из шестерых человек. В результате четверо малолетних детей погибли, выжили лишь родители, в том числе беременная мать. Изначально предполагалось, что причиной тому были испорченные продукты, которые отец купил в магазине. Позднее выяснилось, что семья отравилась средством от насекомых, которое незадолго до ужина распылили по всему дому.
В июле в Москве госпитализировали 17 человек с тошнотой и рвотой. Все они были постояльцами хостела в Тимирязевском районе. В ходе расследования выяснилось, что потерпевшие отравились шаурмой, купленной в ларьке.
Самый громкий за последнее время случай произошел в июне, когда по всей России госпитализировали 417 человек с ботулизмом — тяжелым заболеванием, передающимся через пищу. Причиной тому стала готовая еда, в составе которой были фасоль и тунец. Содержащие ботулотоксин салаты и лобио продавались в сервисах доставки «Кухня на районе» и «ВкусВилл». Сотрудники Роспотребнадзора изъяли более 85 тонн такой продукции. В конце сентября потерпевшие подали иск к нескольким сервисам доставки еды, потребовав по два миллиона рублей компенсации на человека.