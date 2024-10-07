ВВС Израиля атаковали более 120 объектов «Хезболлы» за час

«Сегодня (понедельник — ред.) на основе точных данный военной разведки ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию и в течение часа нанесли удары по более чем 120 террористическим целям на юге Ливана. Эти цели принадлежали различным подразделениям террористической организации “Хезболлах”, включая региональные подразделения южного фронта “Хезболлах”, силы Радван (элитное подразделение “Хезболлах” — ред.), ракетные силы и разведывательное управление», — говорится в сообщении.