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ВВС Израиля атаковали более 120 объектов «Хезболлы» за час

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о крупнейшем авианалете на южный Ливан, в рамках которого сто самолетов нанесли удары по более чем 120 объектам движения «Хезболлах» в течение одного часа.

Источник: Reuters

«Сегодня (понедельник — ред.) на основе точных данный военной разведки ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию и в течение часа нанесли удары по более чем 120 террористическим целям на юге Ливана. Эти цели принадлежали различным подразделениям террористической организации “Хезболлах”, включая региональные подразделения южного фронта “Хезболлах”, силы Радван (элитное подразделение “Хезболлах” — ред.), ракетные силы и разведывательное управление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в операции были задействованы сто самолетов израильских ВВС.