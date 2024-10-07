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В Ростовской области при пожаре пострадал мужчина, уснувший с сигаретой

В Ростовской области уснувший с сигаретой мужчина с ожогами попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области при пожаре пострадал мужчина, уснувший с сигаретой в выпившем состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, 67-летний хозяин дома задремал на веранде, а через некоторое время от тлеющего окурка загорелись кресло и домашние вещи.

— Спасатели потушили огонь на шести квадратных метрах. Мужчина был госпитализирован с ожогами, — рассказали в МЧС.

Жителям Дона напоминают: маленький окурок может привести к большому пожару. Нельзя курить лежа. Кроме того, нужно всегда пользоваться пепельницей, в нее советуют наливать немного воды, тогда сигареты будут затушены. Также не следует выбрасывать окурки с балкона.

Еще всем рекомендуют установить дома пожарный извещатель. Прибор звуком оповестит об опасности.