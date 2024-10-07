В Ростовской области при пожаре пострадал мужчина, уснувший с сигаретой

Жителям Дона напоминают: маленький окурок может привести к большому пожару. Нельзя курить лежа. Кроме того, нужно всегда пользоваться пепельницей, в нее советуют наливать немного воды, тогда сигареты будут затушены. Также не следует выбрасывать окурки с балкона.