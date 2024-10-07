В Чечне уволили школьного учителя, оскорблявшего христиан

«Он был незамедлительно правоохранительными органами задержан. Его провокационные высказывания пресечены. Этот человек уволен из системы образования по факту появления вот этих провокационных его высказываний. Кроме того, 23 сентября Центром противодействия экстремизму запущен весь перечень необходимых следственных действий по отношению к этому жителю республики», — рассказал Дудаев.