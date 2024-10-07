Российская спортсменка погибла во время турнира по триатлону Ironman в Барселоне

По данным телеграм-канала, 41-летняя Елена Смирнова вышла на старт заплыва на 3,86 километра. На дистанции она начала тонуть и подавала сигналы организаторам. Спортсменку вытащили из воды и увезли в больницу, где попытались спасти, но безрезультатно. Сейчас её тело находится в Испании, где проводится расследование, ожидаются результаты вскрытия, которые позволят сделать точный вывод о причинах трагедии. Родные атлетки хотят, чтобы тело как можно скорее вернули в Россию.