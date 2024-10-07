Момент массового ДТП с самосвалом на трассе М-2 попал на видео

«Таких случаев не было. Howo T5G — это еще более усовершенствованная модель, у нее другое качество стали кузова, тормозная система отличная у нее, не было таких нареканий. Если не надрывать, не перегружать ее, с ней все будет хорошо. У модели еще есть дополнительная тормозная система в разных комплектациях. Может, она была перегружена, может, тормоз не так эксплуатировался», — сказали в компании.