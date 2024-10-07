Идущему к Флориде урагану «Милтон» присвоили четвёртый уровень разрушительности

По сведениям NHC, на 08:05 по местному времени (16:05 по Москве) максимальная скорость ветра в зоне урагана достигла 240 километров в час. При этом «Милтон» движется в юго-восточном направлении, преодолевая по 13 километров в час. По прогнозам, к западному берегу Флориды ураган доберётся к среде.