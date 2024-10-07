«Малыша предали дважды»: омичей просят помочь спасти собаку

«Теперь Малыш сидит и уже три ночи воет так, что слезы наворачиваются от этой боли в голосе. Естественно, это многим не нравится. И его скоро вывезут за город и просто там оставят. А в машину он сядет, надеясь на лучшую жизнь. Днем он просто ходит по улицам за детьми. Играет с ними. По всему поведению видно, что Малыш прожил с детства в квартире и с детьми. Дома не пакостит, выгул терпит», — такой пост появился в соцсети «Вконтакте» 2 октября. Зоозащитники не смогли пройти мимо и взяли Малыша под свою опеку в надежде, что со временем для него найдется новый дом.