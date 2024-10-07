«Малыша предали дважды»: омичей просят помочь спасти собаку

У омских зоозащитников группы «Теремок» новый подопечный. Места в приюте уже нет, он переполнен, но пройти мимо большой собачьей трагедии зоозащитники не смогли.
Маленькому песику всего десять месяцев, а люди предали его уже дважды. Первый раз, когда выкинули из дома. Второй — когда подарили надежду на новую семью. Там Малыш прожил всего три дня. У ребенка новых владельцев открылась аллергия на собак, и щенка просто выставили на улицу.
«Теперь Малыш сидит и уже три ночи воет так, что слезы наворачиваются от этой боли в голосе. Естественно, это многим не нравится. И его скоро вывезут за город и просто там оставят. А в машину он сядет, надеясь на лучшую жизнь. Днем он просто ходит по улицам за детьми. Играет с ними. По всему поведению видно, что Малыш прожил с детства в квартире и с детьми. Дома не пакостит, выгул терпит», — такой пост появился в соцсети «Вконтакте» 2 октября. Зоозащитники не смогли пройти мимо и взяли Малыша под свою опеку в надежде, что со временем для него найдется новый дом.
Однако на собаку обрушилась новая напасть. Пока пес жил на улице, он нацеплял множество клещей. Сотрудники ветклиники вытащили из него с десяток кровососов. А вчера вечером состояние щенка ухудшилось — он стал вялым, отказывается от еды и воды, повышена температура тела.
Врачи взяли кровь на анализ, и оказалось, что у щенка бабезиоз. Возбудитель заболевания попал в организм с укусом клеща.
Щенок молод и он обязательно справится, но только если помочь. Малышу начали курс интенсивной терапии, но даже с учетом скидок, которые предоставляет ветеринарная клиника зоозащитникам, лечение все равно очень дорогое. А ведь это не единственная статья расходов приюта: нужны деньги на корма, аренду, лечение других подопечных.
В спасении Малыша зоозащитники просят помощи у всех неравнодушных омичей. Он обязательно должен поправиться и наконец-то встретить своего Человека, который никогда его больше не предаст и не бросит.
Узнать, как помочь Малышу можно здесь. «КП-Омск» будет следить за его состоянием.