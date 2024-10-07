МВД: Троих жителей Дагестана задержали за создание экстремистской ячейки

Ранее Life.ru сообщал, что житель Приморского края был задержан после публичных высказываний экстремистского характера. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. А всё потому, что он решил выплеснуть русофобскую злобу в комментариях под постом одного из пабликов. Указывается, что в отношении правонарушителя завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием сети «Интернет»).