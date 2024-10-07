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В Феодосии перекрыли съезд с «Тавриды» к побережью из-за пожара на нефтебазе

Один из трёх съездов с трассы «Таврида» к берегам Крыма у Феодосии закрыли в связи с продолжающимся пожаром на нефтебазе. Об этом уведомил глава городской администрации Игорь Ткаченко в личном телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«В связи с продолжающимися работами по тушению пожара на нефтяном терминале вынуждены временно закрыть съезд с трассы Таврида на автодорогу Владиславовка — Феодосия. Будут работать съезды в районе села Первомайского и посёлка Приморского», — говорится в посте.

Напомним, что о возгорании на нефтяной базе в Феодосии стало известно сегодня утром. Пострадавших от огня нет, специалисты МЧС работают на месте происшествия. Пока неизвестно, что спровоцировало пожар. В городе перекрыли движение на двух улицах. Позже власти объявили эвакуацию 300 жителей Феодосии в ПВР в связи с возгоранием.