В Ростовской области на восемь лет осудили жителя, забившего до смерти приятеля

Трагедия произошла в апреле 2023 года в поселке Гвардейском Матвеево-Курганского района. В тот день мужчина выпивал со своим 38-летним приятелем у него дома. Они беседовали и в какой то момент начали ссориться. Слово за слово и мужчина начал вести себя неадекватно. Он напал на оппонента и несколько раз ударил его ногами и руками в голову и тело. Обидчик перестал подавать признаки жизни. Он скончался от полученных травм.