В Ростовской области на восемь лет осудили жителя, забившего до смерти приятеля

Его признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Трагедия произошла в апреле 2023 года в поселке Гвардейском Матвеево-Курганского района. В тот день мужчина выпивал со своим 38-летним приятелем у него дома. Они беседовали и в какой то момент начали ссориться. Слово за слово и мужчина начал вести себя неадекватно. Он напал на оппонента и несколько раз ударил его ногами и руками в голову и тело. Обидчик перестал подавать признаки жизни. Он скончался от полученных травм.
Местного жителя отправили под стражу. Суд избрал ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В прокуратуре Ростовской области сообщили, что приговор пока не вступил в законную силу.