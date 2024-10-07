Хуситы ударили по Тель-Авиву двумя баллистическими ракетами

Удар по Тель-Авиву в годовщину со дня обострения конфликта в Газе нанесла и Палестина. Военное крыло движения ХАМАС «Бригады “Аль-Кассам” сообщило, что город атакован ракетным залпом. Система ПВО “Железный купол” в очередной раз не справилась с задачей и допустила падение боеголовок.