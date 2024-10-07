Хуситы ударили по Тель-Авиву двумя баллистическими ракетами

По словам генерала, для удара по крупнейшему городу Израиля применялись две баллистические ракеты. Южную же окраину еврейского государства атаковали беспилотниками. Операции прошли успешно, все цели поражены, заверил военачальник.
«Мы осуществили две операции в рамках пятого этапа противостояния, с успехом поразив две цели. В рамках первой операции мы поразили две военные цели в оккупированном Яффо [Тель-Авиве]», — отметил Сариа.
Удар по Тель-Авиву в годовщину со дня обострения конфликта в Газе нанесла и Палестина. Военное крыло движения ХАМАС «Бригады “Аль-Кассам” сообщило, что город атакован ракетным залпом. Система ПВО “Железный купол” в очередной раз не справилась с задачей и допустила падение боеголовок.