В Якутии стая бездомных собак едва не растерзала 12-летнюю девочку

Ранее Life.ru рассказывал о том, что стая собак напала на мальчика в Оренбурге. Свора из 10 псов накинулись на ребёнка, но на помощь школьнику подоспел случайный прохожий, который помог отогнать животных. Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по факту нападения дворняг.