В Якутии стая бездомных собак едва не растерзала 12-летнюю девочку

«Министерство здравоохранения Якутии по состоянию девочки, пострадавшей от нападения собак в посёлке Чульман… девочка 2012 года рождения доставлена скорой помощью и госпитализирована в травматологическое отделение Нерюнгринской ЦРБ с множественными рваными ранами», — рассказали в пресс-службе.
Состояние ребёнка оценивают как крайне тяжёлое. Врачи продолжают бороться за жизнь девочки. Прокуратура и следственный отдел начали проводить проверку. На месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что стая собак напала на мальчика в Оренбурге. Свора из 10 псов накинулись на ребёнка, но на помощь школьнику подоспел случайный прохожий, который помог отогнать животных. Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по факту нападения дворняг.