Москвичка спасла 18 кошек из машины, в которой год жила женщина с дочкой

«Мы вместе с мужем забрали 18 кошек из этой машины, отвезли их в ветеринарку. У нас есть все анализы, кошки чистые по именно опасным вирусам. Единственное, у них ушной клещ. Ну, клеща мы сейчас лечим, <…> это абсолютно неопасно, им обрабатывают ушки. У них даже блох не было. То есть <…> видно, что кошки не уличные, а именно с ней передвигались и жили в машине», — рассказала Анна.