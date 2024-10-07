Армия Израиля заявила об ударе по штабу разведки «Хезболлах» в Бейруте

Согласно заявлению армейской пресс-службы, в Бейруте истребители ВВС Израиля нанесли точечный удар по штабу разведки военного крыла шиитской организации «Хезболлах».
Кроме того, в утренние часы боевая авиация Израиля атаковала военные объекты «Хезболлах» в Южном Ливане и в долине Бекаа на востоке республики. Целями были склады с оружием, объекты военной инфраструктуры и одна ракетная установка, проинформировали в армии.
Всего в течение дня на юге Ливана ВВС Израиля нанесли удары по 70 объектам «Хезболлах», включая штабы, объекты военной инфраструктуры, пусковые установки и склады с оружием, заявили в пресс-службе.