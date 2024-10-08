Водитель и пассажир такси погибли в ДТП в Стрельне

Полиция Петродворцового района проводит проверку по факту смертельного ДТП, которое имело место 7-го октября около 19-ти часов на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Львовской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
В ГАИ установили, что таксист «Фольксвагена» с одним пассажиром в салоне автомобиля, совершая разворот на заднем ходу, столкнулся с «БМВ» на встречной линии. Также в ходе происшествия был задет «Ниссан», проезжавший в это время мимо.
В результате ДТП таксист скончался на месте, а его пассажирка — позже, по дороге в больницу. Водителя «БМВ» госпитализировали с травмами средней тяжести. По предварительным данным от ГАИ, во время столкновения он был в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее мы писали о двух утренних ДТП 7-го числа, которые собрали большие пробки на кольцах КАД.