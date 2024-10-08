Водитель и пассажир такси погибли в ДТП в Стрельне

В результате ДТП таксист скончался на месте, а его пассажирка — позже, по дороге в больницу. Водителя «БМВ» госпитализировали с травмами средней тяжести. По предварительным данным от ГАИ, во время столкновения он был в состоянии алкогольного опьянения.