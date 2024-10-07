Федерация триатлона России поможет семье погибшей в Барселоне спортсменки

В рамках турнира необходимо преодолеть четыре километра вплавь, затем проехать 180 километров на велосипеде и пробежать почти 42 километра. Россиянка начала тонуть на плавательном этапе, подав сигнал о помощи. Участницу состязания извлекли из воды и госпитализировали, но спасти её не удалось. Точные выводы о причинах смерти опытной спортсменки, которая в четвёртый раз принимала участие в соревнованиях, позволит сделать вскрытие тела.