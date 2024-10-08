Ветеринары спасают жизнь собаке, обгоревшей при пожаре в Ростовской области

Ужасный инцидент произошел в конце сентября в Сальском районе.
30 сентября жители деревни Екатериновка наткнулись в лесополосе на сильно обгоревшую собаку. Рядом с ней лежали два щенка. Неравнодушные люди сообщили о находке Юлии Адимовой, владелице местного приюта. Селяне рассказали, что накануне сгорела хозяйственная постройка. Видимо, собака обгорела именно там.
По всей видимости, во время бедствия на неё обрушился кусок стены или оборудование. К счастью, собака смогла выбраться и укрылась с щенками в лесополосе, где их и нашли.
От огня тело собаки было изуродовано до костей, и она не могла передвигаться. Обоженную кожу начали есть опарыши. Сейчас животному предстоит долгий курс лечения. Юлия ежедневно возит собаку к ветеринарам, надеясь на выздоровление и воссоединение с щенками.