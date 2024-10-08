Росавиация приостановила сертификат «Витязь-аэро» после падения Ми-8 на Камчатке

Напомним, что Ми-8 с туристами на борту перестал выходить на связь 31 августа. В ходе спасательной операции выяснилось, что вертолёт столкнулся с сопкой. Три члена экипажа и все 19 пассажиров погибли. Следователи допускают две возможные причины авиакатастрофы: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.