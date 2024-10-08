Росавиация приостановила сертификат «Витязь-аэро» после падения Ми-8 на Камчатке

«С 7 октября сроком на 120 рабочих дней приостановлен сертификат камчатской авиакомпании “Витязь-Аэро”, позволяющий перевозчику самостоятельно выполнять работы по техническому обслуживанию вертолётов Ми-8 и Ми-2, двигателей, вспомогательных силовых установок и компонентов к ним», — сообщил представитель Росавиации.
Соответствующее решение было принято по результатам масштабной проверки, которая выявила в работе компании серьёзные нарушения, связанные с хранением авиатехники и поддержанием её лётной годности. Отныне для техобслуживания вертолётов «Витязь-Аэро» должна будет обратиться в стороннюю организацию с действующим сертификатом.
Напомним, что Ми-8 с туристами на борту перестал выходить на связь 31 августа. В ходе спасательной операции выяснилось, что вертолёт столкнулся с сопкой. Три члена экипажа и все 19 пассажиров погибли. Следователи допускают две возможные причины авиакатастрофы: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.