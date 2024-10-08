В Ставрополье военный блогер оказал сопротивление при задержании

«На прошедших выходных было празднование Дня Кировского муниципального округа. Человек, который находится в федеральном розыске, вызывающе себя вел и, когда его задерживали, оказал сопротивление. Человек снимается в Кировском ОВД и говорит, что его задержали, только не говорит, за что его задержали», — рассказал глава региона.