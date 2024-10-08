Что произошло в Иркутске в ночь на 8 октября 2024: последние новости

61 пожар потушили в Иркутской области за неделю.
В Приангарье за прошедшую неделю работники МЧС спасли из огня 13 человек. Три жители региона пострадали в пожарах. В общей сложности специалисты выезжали на вызовы 157 раз.
Двое мужчин получили травмы во время работы на одном из предприятий Братска.
Пока неизвестно при каких обстоятельствах были получены травмы. Мужчин отправили в больницу, сейчас за их состоянием следят врачи. Правоохранители начали проверку.
В Ангарске 28-летний водитель «Тойоты Витц» погиб в ДТП.
Мужчина съехал с дороги, после чего машина опрокинулась и загорелась. Водитель получил травмы, которые были не совместимы с жизнью. Стражи порядка проводят проверку и пытаются выяснить причины аварии.