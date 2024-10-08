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Что произошло в Иркутске в ночь на 8 октября 2024: последние новости

61 пожар потушили в Иркутской области за неделю.

Источник: Комсомольская правда

61 пожар потушили в Иркутской области за неделю.

В Приангарье за прошедшую неделю работники МЧС спасли из огня 13 человек. Три жители региона пострадали в пожарах. В общей сложности специалисты выезжали на вызовы 157 раз.

Двое мужчин получили травмы во время работы на одном из предприятий Братска.

Пока неизвестно при каких обстоятельствах были получены травмы. Мужчин отправили в больницу, сейчас за их состоянием следят врачи. Правоохранители начали проверку.

В Ангарске 28-летний водитель «Тойоты Витц» погиб в ДТП.

Мужчина съехал с дороги, после чего машина опрокинулась и загорелась. Водитель получил травмы, которые были не совместимы с жизнью. Стражи порядка проводят проверку и пытаются выяснить причины аварии.