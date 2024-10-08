В деле блогера Лерчек может появиться новый фигурант

«В деле может появиться новый фигурант из IT-сегмента сотрудников Чекалиных. Сотрудничество с ним велось более двух лет. По предварительным данным, именно он имел доступ к денежным транзакциям за марафоны, которые проводили Артем и Валерия Чекалины», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили ранее ТАСС в правоохранительных органах, сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу блогеров Чекалиных может составлять 1 млн. Средства выводились и обналичивались через ОАЭ в течение последних двух лет.
Троицкий суд Москвы 4 октября отправил Чекалину под домашний арест до 26 ноября по делу о переводе 251 млн рублей из РФ. Ее бывший супруг Артем Чекалин не признал вину по делу, однако был готов сотрудничать со следствием. Официальный представитель стороны защиты Лерчек Екатерина Гордон заявляла журналистам о непризнании вины ее доверительницей.
Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), это связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.