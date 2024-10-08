В Чите членам ОПГ назначили до 23 лет колонии за попытку теракта в Приморье

— Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по январь 2023 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности, а также дестабилизации деятельности органов власти России, совершили поджоги трансформаторных подстанций, электровоза, релейных и батарейных шкафов, а также иных важных объектов жизнеобеспечения населения, — поделились правоохранители.