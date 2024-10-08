В Чите членам ОПГ назначили до 23 лет колонии за попытку теракта в Приморье

В столице Забайкальского края Чите военные суд вынес приговор 13 членам ОПГ. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, двое из диверсантов выходцы Средней Азии. Всех признали виновными в совершении 41 преступления по двум уголовным статьям: «диверсия» и «подготовка к теракту».
— Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по январь 2023 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности, а также дестабилизации деятельности органов власти России, совершили поджоги трансформаторных подстанций, электровоза, релейных и батарейных шкафов, а также иных важных объектов жизнеобеспечения населения, — поделились правоохранители.
В январе прошлого года трое из ОПГ хотели поджечь боевые самолеты в воинской части Приморья. Их планы удалось разгадать и предотвратить работникам ФСБ России. Учитывая мнение прокурора, участникам группировки дали от 8,5 до 23 лет колонии строго режима. Отметим, что приговор пока не вступил в силу.
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