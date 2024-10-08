Приморцев снова предупредили об опасности взрывов

Взрывные работы будут проводить 8 и 9 октября в Находке, население просят быть осторожнее, сообщили в Telegram-канале городской администрации со ссылкой на «Дальтрансвзрыв».
Скважинные заряды в эти два дня будут взрывать с 16.00 до 17.00 на месте строительства склада инертных материалов компании «БРК-150».
Радиус опасной зоны для людей составит 250 метров, для оборудования, зданий и сооружений — 150 метров. Подадут три сигнала оповещения. Первый из них будет предупредительным, один продолжительный гудок при вводе опасной зоны. Второй сигнал — боевой, два продолжительных гудка. По нему совершается взрыв. Третий сигнал отбоя означает окончание опасных работ, это три коротких гудка.