Приморцев снова предупредили об опасности взрывов

Радиус опасной зоны для людей составит 250 метров, для оборудования, зданий и сооружений — 150 метров. Подадут три сигнала оповещения. Первый из них будет предупредительным, один продолжительный гудок при вводе опасной зоны. Второй сигнал — боевой, два продолжительных гудка. По нему совершается взрыв. Третий сигнал отбоя означает окончание опасных работ, это три коротких гудка.