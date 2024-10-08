В Омске на мосту имени 60-летия ВЛКСМ перевернулась машина

Вчера, 7 октября, на мосту имени 60-летия ВЛКСМ перевернулась легковая машина. Информация об этом появилась сразу в нескольких новостных телеграм-каналах.
Так, один из очевидцев выложил в паблике «Аварийный Омск» видео, на котором виден «перевертыш», лежащий у самого края моста. Судя по этим кадрам, в аварии никто не пострадал, однако происшествие привело к огромной пробке.
Официальных комментариев от ГИБДД по поводу аварии пока не поступало.
Напомним, на мосту 60-летия ВЛКСМ скоро начнется ремонт. По контракту ООО «СтройТраст» должен отремонтировать мост до 1 декабря 2026 года. Работы будут вестись в три этапа. Цена контракта составила более 2, 7 млрд рублей.