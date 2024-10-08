В аварии с рейсовым автобусом в Уссурийске пострадали шесть человек

Полиция Приморья озвучила детали ДТП с участием рейсового автобуса, которое произошло в Уссурийске на перекрестке улиц Полушкина и Вострецова. По информации ведомства, травмы получили шесть человек.
Полиция установила, что 77-летний водитель Honda СR-V выехал на перекресток и не уступил дорогу рейсовому автобусу, который ехал по главной дороге. От удара с кроссовером автобус с 8 пассажирами в салоне перевернулся.
За помощью медиков обратились 5 пассажиров автобуса, 4 отправили на амбулаторное лечение, еще одну женщину госпитализировали, травмы также получила 61-летняя пассажирка кроссовера.
Стаж вождения владельца Honda СR-V составляет 27 лет, в этом году его не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. В день аварии он был трезв.
«По факту автоаварии заведено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в ДТП», — прокомментировали в УМВД России по Приморью.