Трое школьников спасли получившего ожоги при пожаре мужчину в Пермском крае

Школьники спасли мужчину, получившего ожоги при пожаре в Пермском крае.
О героическом поступке трёх подростков сообщает Базовая Павловская основная общеобразовательная школа. Происшествие случилось в селе Тюй 4 октября. Один из учеников — Сергей Ефимов — шёл из магазина домой, когда услышал крик о помощи. Кто-то кричал: «Пожар». Подросток бросился на голос сообщавшего о несчастье. В этот момент к мальчику присоединился ещё один школьник — Владимир Черемных.
Оба подростка забежали во двор, откуда доносились крики. Мальчики увидели горевший дом и находившегося рядом владельца — обессиленного пожилого мужчину, получившего ожоги во время происшествия.
«Ребята перенесли его в безопасное место. Затем стали оповещать соседей. На помощь к ребятам прибежали жители из близлежащих домов, среди них был Александр Мизёв, ученик 8 класса», — рассказывают в школе.
Дожидаясь огнеборцев, трое подростков, объединившись со взрослыми, начали тушить пожар самостоятельно.
«Выкатили машину со двора, носили воду в вёдрах чтоб отстоять дом, баню и хозяйственные постройки. Отрадно, что среди молодежи есть такие отважные и решительные ребят, которые, не раздумывая, спешат на помощь», — рассказали подробности инцидента в школе.