Трое школьников спасли получившего ожоги при пожаре мужчину в Пермском крае

О героическом поступке трёх подростков сообщает Базовая Павловская основная общеобразовательная школа. Происшествие случилось в селе Тюй 4 октября. Один из учеников — Сергей Ефимов — шёл из магазина домой, когда услышал крик о помощи. Кто-то кричал: «Пожар». Подросток бросился на голос сообщавшего о несчастье. В этот момент к мальчику присоединился ещё один школьник — Владимир Черемных.