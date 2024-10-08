Пытался сжечь соседа. 59-летний мужчина облил оппонента горючим, чтобы закончить конфликт

В Саратовской области ссора соседей закончилась уголовным делом по подозрениям в покушении на убийство. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, все произошло в Калининском районе. Двое соседей сильно повздорили. Один из мужчин решил «исчерпать» конфликт, облив другого горючим.