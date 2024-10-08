Пытался сжечь соседа. 59-летний мужчина облил оппонента горючим, чтобы закончить конфликт

В Саратовской области ссора соседей закончилась уголовным делом по подозрениям в покушении на убийство. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, все произошло в Калининском районе. Двое соседей сильно повздорили. Один из мужчин решил «исчерпать» конфликт, облив другого горючим.
— Согласно предварительным данным, в селе Новые Выселки Калининского района 18 сентября этого года 59-летний мужчина поругался со своим соседом. «Решением» конфликта подозреваемый посчитал поджог. Он облил местного жителя горючим и бросил в него зажженную спичку, — пишут журналисты телеканала.
Сосед успел увернуться от зажженной спички. Теперь заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
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