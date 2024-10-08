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На севере Красноярского края в реку вылилось дизельное топливо

В реку Хатанга пролились нефтепродукты.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Днем 7 октября на севере Красноярского края в реку Хатанга пролились нефтепродукты. По предварительной версии транспортной прокуратуры, утечка дизельного топлива произошла из несамоходной баржи, пришвартованной к берегу в селе Хатанга.

— Разлив локализован, в акватории организованы мероприятия по сбору нефтепродуктов, — добавила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Владельца судна нашли. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку.

Ранее мы писали, что в Сухобузимском районе наказали золотодобывающую компанию за загрязнение реки.

экология