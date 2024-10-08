На севере Красноярского края в реку вылилось дизельное топливо

Днем 7 октября на севере Красноярского края в реку Хатанга пролились нефтепродукты. По предварительной версии транспортной прокуратуры, утечка дизельного топлива произошла из несамоходной баржи, пришвартованной к берегу в селе Хатанга.
— Разлив локализован, в акватории организованы мероприятия по сбору нефтепродуктов, — добавила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Владельца судна нашли. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку.
Ранее мы писали, что в Сухобузимском районе наказали золотодобывающую компанию за загрязнение реки.