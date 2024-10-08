В Красноярске на Октябрьском мосту произошла смертельная авария

Водитель «Мазды» ехал в сторону улицы Партизана Железняка и по неизвестной пока причине врезался в попутный экскаватор-погрузчик. 57-летний мужчина за рулем иномарки не выжил. Известно, что он не был пристегнут ремнем безопасности.