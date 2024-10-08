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В Красноярске на Октябрьском мосту произошла смертельная авария

Водитель легковушки погиб после ее столкновения с экскаватором в Красноярске.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

Вечером 7 октября на Октябрьском мосту в Красноярске произошла серьезная авария.

Водитель «Мазды» ехал в сторону улицы Партизана Железняка и по неизвестной пока причине врезался в попутный экскаватор-погрузчик. 57-летний мужчина за рулем иномарки не выжил. Известно, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

При проверке документов выяснилось, что другой участник ДТП, водитель строительной техники, перегонял ее без прав. Его привлекут к административной ответственности.

Следственно-оперативная группа полиции продолжает выяснять обстоятельства трагедии.