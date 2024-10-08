Скрывавшийся от правосудия иностранец работал в Казахстане пекарем

«Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Жетісу был задержан гражданин Республики Узбекистан, находившийся в межгосударственном розыске. Задержанный — 20-летний мужчина, разыскиваемый на родине по обвинению в хищении путем присвоения или растраты, согласно Уголовному кодексу Республики Узбекистан», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что мужчина был объявлен в розыск в конце декабря прошлого года. Но узнав о начале розыска, он покинул Узбекистан и направился в Казахстан, где решил скрываться в Шымкенте, устроившись работать пекарем. В 2024 году он переехал в Талдыкорган и устроился помощником повара.
По оперативным данным, разыскиваемый был задержан в Талдыкоргане и помещен под стражу.
Сейчас, по данным полиции, рассматривается вопрос об его экстрадиции в Узбекистан, где мужчина предстанет перед судом.