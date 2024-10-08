Скрывавшийся от правосудия иностранец работал в Казахстане пекарем

Отмечается, что мужчина был объявлен в розыск в конце декабря прошлого года. Но узнав о начале розыска, он покинул Узбекистан и направился в Казахстан, где решил скрываться в Шымкенте, устроившись работать пекарем. В 2024 году он переехал в Талдыкорган и устроился помощником повара.