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ГАИ раскрыла детали крупного ДТП в Уссурийске: число пострадавших увеличилось

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови виновника аварии.

Источник: PrimaMedia.ru

ГАИ Уссурийска раскрыла детали ДТП, произошедшего на пересечении улиц Полушкина и Вострецова, в результате которого автобус с пассажирами опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По предварительным данным, 77-летний водитель Honda CR-V, двигаясь по улице Полушкина, выехал на перекресток не уступив дорогу рейсовому автобусу ГАЗ А64R19.5, следовавшим по главной дороге.

В результате аварии автобус опрокинулся. На тот момент в нем находились восемь пассажиров.

«За медицинской помощью обратились 5 пассажиров автобуса с различными травмами (4 гражданам назначено амбулаторное лечение, 1 женщина госпитализирована). Также медицинская помощь понадобилась 61-летней пассажирке кроссовера», — сообщили в полиции.

Водитель Honda CR-V имеет 27-летний стаж управления транспортными средствами, в этом году он не привлекался к административной ответственности. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови.

ДТП произошло в дневное время при сухой погоде. Было возбуждено административное дело и инициировано административное расследование. Назначены необходимые экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.

Напомним, 8 октября во Владивостоке случилось ДТП с участием маршрутного автобуса. ГАИ краевой столицы проводит проверку по факту происшествия. Авария произошла на улице Днепровская, где маршрутный автобус ПАЗ VECTOR NEXT столкнулся с автомобилем NISSAN CARAVAN в процессе разворота. Установлено, что водитель автобуса не занял необходимое крайнее левое положение перед маневром, что и стало причиной ДТП.