ГАИ раскрыла детали крупного ДТП в Уссурийске: число пострадавших увеличилось

ГАИ Уссурийска раскрыла детали ДТП, произошедшего на пересечении улиц Полушкина и Вострецова, в результате которого автобус с пассажирами опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По предварительным данным, 77-летний водитель Honda CR-V, двигаясь по улице Полушкина, выехал на перекресток не уступив дорогу рейсовому автобусу ГАЗ А64R19.5, следовавшим по главной дороге.
В результате аварии автобус опрокинулся. На тот момент в нем находились восемь пассажиров.
«За медицинской помощью обратились 5 пассажиров автобуса с различными травмами (4 гражданам назначено амбулаторное лечение, 1 женщина госпитализирована). Также медицинская помощь понадобилась 61-летней пассажирке кроссовера», — сообщили в полиции.
Водитель Honda CR-V имеет 27-летний стаж управления транспортными средствами, в этом году он не привлекался к административной ответственности. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови.
ДТП произошло в дневное время при сухой погоде. Было возбуждено административное дело и инициировано административное расследование. Назначены необходимые экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.
Напомним, 8 октября во Владивостоке случилось ДТП с участием маршрутного автобуса. ГАИ краевой столицы проводит проверку по факту происшествия. Авария произошла на улице Днепровская, где маршрутный автобус ПАЗ VECTOR NEXT столкнулся с автомобилем NISSAN CARAVAN в процессе разворота. Установлено, что водитель автобуса не занял необходимое крайнее левое положение перед маневром, что и стало причиной ДТП.