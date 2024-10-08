ГАИ раскрыла детали крупного ДТП в Уссурийске: число пострадавших увеличилось

Напомним, 8 октября во Владивостоке случилось ДТП с участием маршрутного автобуса. ГАИ краевой столицы проводит проверку по факту происшествия. Авария произошла на улице Днепровская, где маршрутный автобус ПАЗ VECTOR NEXT столкнулся с автомобилем NISSAN CARAVAN в процессе разворота. Установлено, что водитель автобуса не занял необходимое крайнее левое положение перед маневром, что и стало причиной ДТП.