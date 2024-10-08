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Затралили: люди обвиняют рыбозавод в смерти лососевых в Приморье

В Приморье люди жалуются на массовую гибель лососевой рыбы.

Источник: Соцсети

Жители поселка Терней Приморского края заметили большое количество мертвой рыбы. Они обвинили в этом сотрудников рыбозавода, которые якобы воспользовались тралом и выкинули улов на берег, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам очевидцев, на берегу нашли несколько мертвых лососевых. Судя по кадрам, они целиком поместятся в ящик среднего размера. Тем не менее, негодующие любители даров моря утверждают, что дохлой рыбы гораздо больше, и вина за это лежит на рыбозаводе.

«После того, как вокруг этой ситуации поднялась шумиха, сотрудники начали собирать дохлых самок и самцов с речки», — пишут очевидцы в соцсетях.

Правоохранители пока не прокомментировали ситуацию. Что будут делать с мертвой рыбой — неизвестно.

Ранее «КП» писала о ядовитой рыбе, которая может навредить человеку. Ее нашли на берегу моря.

флора и фауна