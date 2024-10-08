Затралили: люди обвиняют рыбозавод в смерти лососевых в Приморье

По словам очевидцев, на берегу нашли несколько мертвых лососевых. Судя по кадрам, они целиком поместятся в ящик среднего размера. Тем не менее, негодующие любители даров моря утверждают, что дохлой рыбы гораздо больше, и вина за это лежит на рыбозаводе.