В Красноярске поймали наркзакладчицу из Омска с крупной партией героина (видео)

«Подозреваемая пояснила, что приехала в Красноярск около двух недель назад. В ее обязанности входила фасовка наркотиков на “закладки” с дальнейшим размещением их в тайники на территории Октябрьского и Железнодорожного районов краевого центра», — сообщили в пресс-службе краевой полиции.