В Красноярске поймали наркзакладчицу из Омска с крупной партией героина (видео)

В сентябре сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков нашли на съемной квартире злоумышленницы в Октябрьском районе героин, а также «закладки», уже приготовленные к дальнейшему сбыту. Полицейские также изъяли у женщины электронные весы и упаковочный материал для фасовки. Общая масса наркотического средства составила 270 граммов.
«Подозреваемая пояснила, что приехала в Красноярск около двух недель назад. В ее обязанности входила фасовка наркотиков на “закладки” с дальнейшим размещением их в тайники на территории Октябрьского и Железнодорожного районов краевого центра», — сообщили в пресс-службе краевой полиции.
В отношении наркозакладчицы из Омска возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере». Женщине грозит до 20 лет лишения свободы, ведется следствие.
Напомним, ранее в Канске полицейские задержали еще одну наркозакладчицу из Омска. Ранее судимая 41-летняя женщина через мессенджер устроилась на должность наркокурьера в интернет-магазин и намеревалась делать тайники с героином на территории Красноярского края.