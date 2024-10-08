На трассе Братск — Усть-Илимск мертвый медведь стал причиной ДТП

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля «Лифан», ехавший со стороны Братска, врезался в медведя, лежавшего на проезжей части. После чего машина улетела в кювет и опрокинулась. На помощь почти сразу же поспешил водитель большегруза «МАЗ», который проезжал мимо. Он остановил грузовик и частично перегородил им дорогу. В это же время со стороны Усть-Илимска двигалась «Мазда СХ-5», которой управляла 36-летняя женщина. Она не оценила ситуацию и допустила столкновение с большегрузом.