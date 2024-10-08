Олбани
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Братск — Усть-Илимск мертвый медведь стал причиной ДТП

Автоинспекторы в Усть-Илимске разбираются в обстоятельствах ДТП с медведем. Инцидент произошел недалеко от поселка Седаново (на 138-м километре трассы Братск — Усть-Илимск) 7 октября. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля «Лифан», ехавший со стороны Братска, врезался в медведя, лежавшего на проезжей части. После чего машина улетела в кювет и опрокинулась. На помощь почти сразу же поспешил водитель большегруза «МАЗ», который проезжал мимо. Он остановил грузовик и частично перегородил им дорогу. В это же время со стороны Усть-Илимска двигалась «Мазда СХ-5», которой управляла 36-летняя женщина. Она не оценила ситуацию и допустила столкновение с большегрузом.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Находившееся на проезжей части животное во время столкновения с легковой автомашиной уже было мертвым. Вероятно, ранее с ним совершил столкновение другой автомобиль, — уточняется в сообщении полиции.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Ведется проверка.