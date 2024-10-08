Подрядчик строительства котельной под Новосибирском пошел под суд за мошенничество

По версии следствия, денежные средства использовались подрядчиком не по назначению. Вместо теплообменников фирмы «Ридан» за 60 миллионов был куплен аналог вдвое дешевле. Подозреваемые также приобрели насосы Wilo за 35 миллионов, хотя договора на поставку оборудования не было — товар так и не поставили. Ущерб оценили в 108 миллионов рублей.