Подрядчик строительства котельной под Новосибирском пошел под суд за мошенничество

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
В мае 2023 года компания ООО «КапСтройГрупп» и МУП «Комбинат бытовых услуг» заключили договор на строительство котельной «Восточная» в Бердске. Объект должны были сдать 20 сентября 2024 года.
По версии следствия, денежные средства использовались подрядчиком не по назначению. Вместо теплообменников фирмы «Ридан» за 60 миллионов был куплен аналог вдвое дешевле. Подозреваемые также приобрели насосы Wilo за 35 миллионов, хотя договора на поставку оборудования не было — товар так и не поставили. Ущерб оценили в 108 миллионов рублей.
Мэр Бердска Роман Бурдин еще в декабре 2023 года сообщал об отставании от графика, на сегодняшний день работы так и не закончены.
Руководители компании подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
МК в Новосибирске сообщал, что одного из руководителей ООО «КапСтройГрупп» задержали в Москве.