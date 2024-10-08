В Омске выясняют, от чего умер мужчина в баре

Молодой мужчина скончался в одном из баров Омска 29 сентября. Трагедия произошла в воскресный вечер в баре по адресу Гагарина, 14. Об этом написали сразу несколько омских изданий, ссылаясь на свои источники в Следственном комитете и полиции. Официального комментария от правоохранительных органов не поступало.