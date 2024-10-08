В Омске выясняют, от чего умер мужчина в баре

Молодой мужчина скончался в одном из баров Омска 29 сентября. Трагедия произошла в воскресный вечер в баре по адресу Гагарина, 14. Об этом написали сразу несколько омских изданий, ссылаясь на свои источники в Следственном комитете и полиции. Официального комментария от правоохранительных органов не поступало.
На место смерти мужчины выезжала следственная группа. Точная причина скоропостижного ухода из жизни посетителя бара пока неизвестна. В настоящее время с телом работают криминалисты, следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.
Пока следователи не разглашают никаких подробностей произошедшего. Не известен и возраст мужчины.
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