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В Омске выясняют, от чего умер мужчина в баре

Трагедия произошла в предпоследний день сентября. Следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.

Источник: Аргументы и факты

Молодой мужчина скончался в одном из баров Омска 29 сентября. Трагедия произошла в воскресный вечер в баре по адресу Гагарина, 14. Об этом написали сразу несколько омских изданий, ссылаясь на свои источники в Следственном комитете и полиции. Официального комментария от правоохранительных органов не поступало.

На место смерти мужчины выезжала следственная группа. Точная причина скоропостижного ухода из жизни посетителя бара пока неизвестна. В настоящее время с телом работают криминалисты, следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.

Пока следователи не разглашают никаких подробностей произошедшего. Не известен и возраст мужчины.

Ранее мы писали, как в Омской области погиб омич по вине пьяного охотника.

несчастный случай