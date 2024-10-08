В Иркутской области произошло массовое ДТП с медведем

Водитель Lifan допустил наезд на зверя, после чего автомобиль оказался в кювете и опрокинулся. Заметив это, водитель следовавшего по трассе грузовика МАЗ остановился, чтобы предложить помощь. Ехавшая навстречу женщина за рулем Mazda CX-5 не успела сориентироваться, и ее авто врезалось в большегруз.