В Иркутской области произошло массовое ДТП с медведем

Инцидент произошел накануне на 138 километре автодороги между Братском и Усть-Илимском, рассказали в региональном управлении ГИБДД.
Водитель Lifan допустил наезд на зверя, после чего автомобиль оказался в кювете и опрокинулся. Заметив это, водитель следовавшего по трассе грузовика МАЗ остановился, чтобы предложить помощь. Ехавшая навстречу женщина за рулем Mazda CX-5 не успела сориентироваться, и ее авто врезалось в большегруз.
Люди в аварии не пострадали. Как выяснилось, медведь на проезжей части был уже мертвым. Госавтоинспекторы предполагают, что ранее его сбил автомобиль, водитель которого, очевидно, покинул место происшествия.