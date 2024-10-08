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В Иркутской области произошло массовое ДТП с медведем

Дорожная авария с участием дикого животного, двух легковых автомобилей и грузовика произошла в Усть-Илимском районе Иркутской области. Причиной ДТП стал мертвый медведь, которого ранее сбила, как полагают полицейские, другая машина.

Источник: Российская газета

Инцидент произошел накануне на 138 километре автодороги между Братском и Усть-Илимском, рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Водитель Lifan допустил наезд на зверя, после чего автомобиль оказался в кювете и опрокинулся. Заметив это, водитель следовавшего по трассе грузовика МАЗ остановился, чтобы предложить помощь. Ехавшая навстречу женщина за рулем Mazda CX-5 не успела сориентироваться, и ее авто врезалось в большегруз.

Люди в аварии не пострадали. Как выяснилось, медведь на проезжей части был уже мертвым. Госавтоинспекторы предполагают, что ранее его сбил автомобиль, водитель которого, очевидно, покинул место происшествия.