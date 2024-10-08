Закладчик гашишного масла задержан в Хабаровске

Правоохранители начали стандартную проверку и поинтересовались заодно, есть ли у парня и девушки запрещенные вещества. Оба начали нервничать, чем только вызвали еще большее любопытство. Как оказалось, повод был — в одежде 22-летнего жителя Первого микрорайона полицейские обнаружили и изъяли 10 обмотанных синей изолентой свертков.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, экспертиза подтвердила, что вещество — это гашишное масло массой 11,95 граммов. Задержанные рассказали, что купили его с целью продать зависимым гражданам. Молодой человек уже был судим за кражи, теперь он и его приятельница фигуранты уголовного дела о незаконные производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Их поместили в изолятор временного содержания до избрания им меры пресечения судом.