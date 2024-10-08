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Водителям Башкирии рассказали, когда стоит перейти на зимнюю резину

В Башкирии назвали срок смены летней резины в этом сезоне.

Источник: Комсомольская правда

Менять летнюю резину на зимнюю стоит, когда на улице несколько дней подряд держится среднесуточная температура меньше пяти градусов. Об этом жителям Башкирии напомнили автоэксперты.

Производители шин настоятельно рекомендуют не ждать, когда установится снежный покров, ведь зимняя резина имеет лучшую сцепку с дорогой при минусовых значениях, чем летняя, к тому же, они мягче.

— В результате машина с летней резиной в октябре может стать источником опасности, так как покрышки «задубеют» и сцепление с дорогой снизится, — передает UfacityNews.ru.

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