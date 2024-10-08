Рейсовый автобус съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Приморье

По данным прокуратуры, ранним утром на 385 км автодороги А-370 «Уссури» пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «Станция Ружино — село Невское», неожиданно съехал с дороги и опрокинулся. На момент происшествия в салоне не было пассажиров, но 66-летний водитель получил переломы и был госпитализирован.