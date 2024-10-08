Рейсовый автобус съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Приморье

В Приморье очередной автобус попал в серьёзное ДТП. Прокуратура инициировала проверку по факту происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, ранним утром на 385 км автодороги А-370 «Уссури» пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «Станция Ружино — село Невское», неожиданно съехал с дороги и опрокинулся. На момент происшествия в салоне не было пассажиров, но 66-летний водитель получил переломы и был госпитализирован.
Транспортное средство принадлежит администрации Лесозаводского городского округа. Прокуратура организовала проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств инцидента, а также оценку соблюдения правил выпуска транспорта и водителей на линию.
Отмечается, что это происшествие стало не первым случаем, привлекшим внимание надзорных органов к состоянию пассажирских перевозок на территории муниципального образования. Ранее суд уже обязал местное самоуправление улучшить качество перевозок.
Напомним, 7 октября в ДТП с участием пассажирского автобуса в Уссурийске пострадало пять человек. По предварительным данным, 77-летний водитель Honda CR-V, двигаясь по улице Полушкина, выехал на перекресток не уступив дорогу рейсовому автобусу ГАЗ А64R19.5, следовавшим по главной дороге.
Сегодня, 8 октября, во Владивостоке случилось ДТП с участием маршрутного автобуса. Авария произошла на улице Днепровская, где маршрутный автобус ПАЗ VECTOR NEXT столкнулся с автомобилем NISSAN CARAVAN в процессе разворота. Установлено, что водитель автобуса не занял необходимое крайнее левое положение перед маневром, что и стало причиной ДТП.