В Иркутске аферисты хотели обмануть врачей ИМДКБ от имени главного врача

Сообщения от аферистов получили как действующие медики, так и те, кто уже давно сменил работу и даже место жительства на другой регион. Сам главврач больницы Владимир Новожилов призвал коллег быть более бдительными и при первых подозрениях сразу звонить ему, чтобы удостовериться.