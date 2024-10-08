В Иркутске аферисты хотели обмануть врачей ИМДКБ от имени главного врача

В Иркутске с необычным способом обмана столкнулся медперсонал Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Аферисты подделали голос и аккаунт главного врача медучреждения Владимира Новожилова, после чего стали писать работникам. Об этом сообщили в тг-канале ИМДКБ.
— Вот голосовые сообщения и стали причиной, почему я общалась с мошенниками почти три дня. Они присылали еще какие-то документы, в шапке которых стояло «Управление ФСБ по Иркутской области», с печатью. Просили сотрудничать с ними, — рассказала младшая медицинская сестра приемного отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы.
Сообщения от аферистов получили как действующие медики, так и те, кто уже давно сменил работу и даже место жительства на другой регион. Сам главврач больницы Владимир Новожилов призвал коллег быть более бдительными и при первых подозрениях сразу звонить ему, чтобы удостовериться.