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В Иркутске аферисты хотели обмануть врачей ИМДКБ от имени главного врача

Мошенники подделали голос руководителя и разослали аудио сообщения.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске с необычным способом обмана столкнулся медперсонал Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Аферисты подделали голос и аккаунт главного врача медучреждения Владимира Новожилова, после чего стали писать работникам. Об этом сообщили в тг-канале ИМДКБ.

— Вот голосовые сообщения и стали причиной, почему я общалась с мошенниками почти три дня. Они присылали еще какие-то документы, в шапке которых стояло «Управление ФСБ по Иркутской области», с печатью. Просили сотрудничать с ними, — рассказала младшая медицинская сестра приемного отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

Сообщения от аферистов получили как действующие медики, так и те, кто уже давно сменил работу и даже место жительства на другой регион. Сам главврач больницы Владимир Новожилов призвал коллег быть более бдительными и при первых подозрениях сразу звонить ему, чтобы удостовериться.