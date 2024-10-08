Минувшей ночью омичи наблюдали мощное полярное сияние

В последние дни на Омск обрушилась череда мощных магнитных бурь, спровоцированная вспышками на солнце. Результатом стало красивое явление —полярные сияния над Омском и Омской областью.
Пик пришелся на минувшую ночь. Красивыми снимками омичи поделились в группе «Омский планетарий» «Вконтакте». Сияние можно было наблюдать в северной части неба.
Так, небо полыхало малиновым в Муромцево и Усть-Заостровке.
В городе из-за туч и света фонарей сияние было заметно хуже, но все-таки с помощью режима ночной фотосъемки красивое явление можно было запечатлеть.
«Снимал из окна на телефон. Выдержка 1−2 секунды. Глазами было видно как слабая фиолетово-розовая дымка», — поделился опытом Андрей Савченко, заснявший сияние в Нефтяниках.
В городе полярное сияние наблюдалось также на Левом берегу, Амурском поселке, Чкаловске и Зеленом острове.
В центре города северное сияние было заметно хуже.