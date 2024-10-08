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Минувшей ночью омичи наблюдали мощное полярное сияние

Свечение в небе спровоцировала череда магнитных бурь.

Источник: Комсомольская правда

В последние дни на Омск обрушилась череда мощных магнитных бурь, спровоцированная вспышками на солнце. Результатом стало красивое явление —полярные сияния над Омском и Омской областью.

Пик пришелся на минувшую ночь. Красивыми снимками омичи поделились в группе «Омский планетарий» «Вконтакте». Сияние можно было наблюдать в северной части неба.

Сияние на Зеленом острове. Источник фото: vk.com/omskplanetarium

Так, небо полыхало малиновым в Муромцево и Усть-Заостровке.

В Муромцево. Фото: Алина Стопочева. Источник: vk.com/omskplanetarium

В городе из-за туч и света фонарей сияние было заметно хуже, но все-таки с помощью режима ночной фотосъемки красивое явление можно было запечатлеть.

«Снимал из окна на телефон. Выдержка 1−2 секунды. Глазами было видно как слабая фиолетово-розовая дымка», — поделился опытом Андрей Савченко, заснявший сияние в Нефтяниках.

Нефтяники. Фото: Андрей Савченко. Источник: vk.com/omskplanetarium

В городе полярное сияние наблюдалось также на Левом берегу, Амурском поселке, Чкаловске и Зеленом острове.

Сияние в Чкаловском поселке. Фото: Катерина Позднякова. Источник: vk.com/omskplanetarium

В центре города северное сияние было заметно хуже.