В Башкирии осудят директора школы, которая брала взятки с подчиненных

По данным следственного комитета Башкирии, в 2019 году руководитель образовательного учреждения, уже будучи привлеченной к административной ответственности за нарушение лицензии, стала требовать от троих своих подчиненных часть полученных стимулирующих выплат, чтобы погасить административный штраф. Учителям пришлось подчиниться.