В Башкирии осудят директора школы, которая брала взятки с подчиненных

В Давлекановском районе предстанет перед судом бывший директор школы, которую обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взяток с подчиненных.
По данным следственного комитета Башкирии, в 2019 году руководитель образовательного учреждения, уже будучи привлеченной к административной ответственности за нарушение лицензии, стала требовать от троих своих подчиненных часть полученных стимулирующих выплат, чтобы погасить административный штраф. Учителям пришлось подчиниться.
Также в 2019—2020 годы она «получила от пяти педагогов взятки в виде части начисляемых им премий за общее покровительство по службе и обеспечение дальнейшего премирования».
На имущество бывшего директора наложили арест. Уголовное дело направили в суд.