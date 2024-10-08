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В Башкирии осудят директора школы, которая брала взятки с подчиненных

Она требовала деньги от учителей.

В Давлекановском районе предстанет перед судом бывший директор школы, которую обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взяток с подчиненных.

По данным следственного комитета Башкирии, в 2019 году руководитель образовательного учреждения, уже будучи привлеченной к административной ответственности за нарушение лицензии, стала требовать от троих своих подчиненных часть полученных стимулирующих выплат, чтобы погасить административный штраф. Учителям пришлось подчиниться.

Также в 2019—2020 годы она «получила от пяти педагогов взятки в виде части начисляемых им премий за общее покровительство по службе и обеспечение дальнейшего премирования».

На имущество бывшего директора наложили арест. Уголовное дело направили в суд.