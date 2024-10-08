На трассе в Башкирии в лобовой аварии погиб 42-летний мужчина

По информации ведомства, водитель отечественной легковушки на седьмом километре дороги Соловьевка — Нижнетроицкий выехал на встречку и врезался в «Чанган», за рулем которого был 61-летний мужчина. В результате виновник аварии погиб на месте, второй водитель не пострадал.