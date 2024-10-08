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Нелегального мигранта из Средней Азии осудят за дачу взятки

В ходе проведения операции «Нелегал» сотрудники Самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в районе станции Пятилетка задержали 36-летнего гражданина Кыргызстана. В ходе проверки документов полицейские установили, что иностранец нарушил миграционное законодательство Российской Федерации.

Источник: Коммерсантъ

Во время составления административного протокола приезжий передал должностному лицу незаконное денежное вознаграждение в сумме 12 тыс. руб., от которого сотрудник полиции отказался. Самарским следственным отделом на транспорте ЦМСУТ Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

За нарушение иностранцем миграционного законодательства Российской Федерации предусмотрено наказание в виде административного штрафа с выдворением за пределы страны и запретом въезда в Россию в течение длительного срока. Решением суда нелегал заключен под стражу.