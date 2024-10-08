Нелегального мигранта из Средней Азии осудят за дачу взятки

Во время составления административного протокола приезжий передал должностному лицу незаконное денежное вознаграждение в сумме 12 тыс. руб., от которого сотрудник полиции отказался. Самарским следственным отделом на транспорте ЦМСУТ Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
За нарушение иностранцем миграционного законодательства Российской Федерации предусмотрено наказание в виде административного штрафа с выдворением за пределы страны и запретом въезда в Россию в течение длительного срока. Решением суда нелегал заключен под стражу.