В Кольцово задержали самолет из-за пассажира, сообщившего о минировании

Пассажир сообщил о возможности взрыва около 7:00 — по его словам, об угрозе он якобы услышал от соседей по креслу. В этот момент самолет уже двигался в сторону взлетной полосы, но был вынужден вернуться на стоянку, а все, кто был на борту — в терминал для повторного досмотра. В результате досмотра борта и багажа никаких опасных предметов обнаружено не было, и через два часа борт вылетел в Москву.