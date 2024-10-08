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В Екатеринбурге из-за автобуса встало движение трамваев

Во Втузгородке образовалась пробка из-за автобуса, перегородившего и трамвайные пути, и дорогу.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге утром 8 октября на улице Малышева образовался затор из-за автобуса, вставшего на трамвайных путях. Инцидент случился во Втузгородке около 7:00 в районе перекрестка с улицей Студенческой.

— На Малышевском мосту ДТП, стоят трамваи, — сообщил читатель «КП-Екатеринбург».

Пассажирский автобус № 77 перегородил дорогу трамваям, идущим в сторону центра по маршрутам № 8, № 12, № 13, № 15 и № 23. Передняя же часть транспортного средства заняла левую полосу на нечетной стороне Малышева. Автолюбителям пришлось перестраиваться на правую полосу и объезжать препятствие.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции города «КП-Екатеринбург» сообщили, что в ДТП никто не пострадал.