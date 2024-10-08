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Массовое ДТП произошло на трассе в Иркутской области из-за медведя

Две иномарки улетели в кювет, а грузовик развернуло на дороге.

Источник: Комсомольская правда

Массовая авария произошла на трассе в Иркутской области. Утром 7 октября в районе 138 километра автодороги Братск-Усть-Илимск две иномарки улетели в кювет, а грузовик развернуло на две полосы. Виновником аварии признали медведя.

— Предварительно установлено, что 50-летний водитель автомашины «Лифан», двигающийся со стороны Братска, допустил наезд на животное, которое находилось на проезжей части, после чего совершил съезд в кювет с опрокидыванием, — поделились в ГУ МВД Иркутской области.

Виновником аварии признали медведя. ГУ МВД по Иркутской области

Чтобы помочь водителю улетевшего в кювет «Лифана» на дороге остановился грузовик «МАЗ». В этот момент со стороны Усть-Илимска в него влетела 36-летняя женщина за рулем «Мазды СХ5».

— В результате происшествия никто из людей не пострадал. Находившееся на проезжей части животное во время столкновения с легковой автомашиной уже было мертвым, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские предполагают, что животное могла сбить проезжающая ранее машина. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства.